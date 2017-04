Ihmed Ammar exporteert met Cynapsys Tunesische ICT know-how

maandag 24 april 2017

Cynapsys bereidt opening vierde vestiging in Frankrijk voor Initiële offshoring-roeping is interlokaal geworden

Tunesië koestert op ICT-vlak duidelijk offshoring-, nearshoring- en colocatie-ambities. Getuige het project “Smart Tunesia” dat in een tijdsspanne van vijf jaar 50.000 nieuwe jobs wil creëren. IT-bedrijf Cynapsys, dat een vestiging in Elgazala Technopark in Ariana heeft, slaagt er in toenemende mate in zijn know-how te exporteren. Bewijs dat de ICT-skills waarmee Tunesië kan uitpakken ook beantwoorden aan de behoeften van veeleisende spelers in West-Europa.

Het in 2004 opgerichte Cynapsys telt inmiddels een 140-tal medewerkers. Naast Ariana, heeft het IT-bedrijf inmiddels drie vestigingen in Frankrijk, met regionaal hoofdkantoor in Montigny Le Bretonneux, en één in Duitsland (Ginsheim-Gustavsburg), dat vooral met SAP-technologie begaan is. Ruim 90% van de 6,5 miljoen euro grote omzet werd in 2016 op de exportmarkten gerealiseerd. Tot de klanten horen ronkende namen als BNP Paribas, Société Générale, Bouygues, Renault, AXA, UCPA, Saab, … in Frankrijk. In Duitsland bedient het bedrijf voornamelijk SAP-klanten. Grootste klant is … SAP waarvoor Cynapsys erg actief is in het “centre of excellence” in Waldorf.

Twee Duitse Tunesiërs stonden aan de wieg van Cynapsys dat zijn activiteiten initieel opstartte in Ariana. Voornaamste focus van de KMO is software-ontwikkeling. Cynapsys structureert zijn dienstverlening rond drie assen, met name technische ondersteuning via het terbeschikking stellen van skills, maatspecifieke software-ontwikkeling (onder meer voor overheidsapplicaties in Tunesië, Ivoorkust, Congo en Mali) en onderhoud van applicaties ontwikkeld door derden, doorgaans vanop afstand.

Tunesische uitvalsbasis

Ihmed Ammar, manager van Cynapsys en aandeelhouder sinds 2009, beschouwt de activiteiten in Frankrijk niet als “offshoring”, maar als “interlokaal”. “Tunis blijft weliswaar onze uitvalsbasis, zij het met sterke focus op de Europese markt. Initieel was Cynapsys een offshore-bedrijf in de letterlijke zin van het woord. Vandaag noemen we het noch offshore, noch nearshore. We bieden bedrijven een kwaliteitsvolle dienstverlening, die aansluit op hun behoeften vanuit een proximiteitsbeginsel,” zo luidt het.

Cynapsys zette in 2009 zijn eerste filiaal in Frankrijk op, dat niet succesvol bleek. Drie jaar later waagde het bedrijf een nieuwe poging. Sindsdien heeft Cynapsys drie filialen in Frankrijk. Straks volgt een vierde, in Zuid-Frankrijk, dat op Internet-of-Things (IoT)-technologie zal focussen. Uitbreidingsplannen richting Algerije en Ivoorkust worden momenteel “on hold” gezet.

Sourcing voor Duitsland

Aanvankelijk was Cynapsys op de Duitse markt bedrijvig voor Siemens Mobile, dat later door BenQ werd geïntegreerd. Inmiddels werkt het IT-bedrijf er voor voornamelijk industriële ondernemingen.

“Geschikte Tunesische arbeidskrachten vinden voor inschakeling in Frankrijk is niet zo complex omwille van de affiniteit in Tunesië met de Franse taal. Wij brengen onze Tunesische arbeidskrachten de nodige soft skills bij en begeleiden hen intensief tijdens hun carrière en na terugkeer naar hun moederland. Inschakeling van Tunesische arbeidskrachten in Duitsland is minder evident, vooral omwille van de taal en een gebrek aan soft skills”, aldus Imed Ammar. Daarom zal Cynapsys vanuit zijn Duitse vestiging een sourcing-activiteit in India opzetten. “Duitsland haalt jaarlijks 3.000 à 4.000 IT’ers uit India,” weet onze gesprekspartner.

Als aandeelhouder van een private universiteit in Tunis voerde Cynapsys alvast het Duits als opleidingstaal in.

In de komende vijf jaar mikt Cynapsys telkens op tweecijferige groei om met een 250-tal medewerkers een omzet van 14 à 15 miljoen euro neer te zetten. Bedoeling is eveneens om elke drie tot vier jaar nieuwe spin-offs te creëren met specifieke specialisaties zoals eDigitalis (digitale transformatie), SAPRES (SAP), Cynapsys France en Cynapsys Allemagne. Een nieuwe spin-off rond IoT staat, zoals gezegd, in de steigers. Zonder het eigen land te verwaarlozen. Zo engageerde het bedrijf zich om, binnen het kader van “Smart Tunisia”, in de komende vijf jaar telkens minimaal 25 jobs te creëren.