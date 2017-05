donderdag 4 mei 2017

Orange Belgium neemt deel aan crowdsourcing-plaform Orange Group

Orange Belgium N.V. (Brussel) neemt voor het eerst deel aan het crowdsourcing-platform van de Orange Group. Imagine with Orange is een samenwerkingsplatform waar innovatieve ideeën voorgesteld en ontwikkeld worden met de steun van medewerkers, klanten, bedrijven, trendsetters en andere partijen. Het platform dient om ideeën en concepten te stimuleren, feedback in te zamelen en mensen wereldwijd met elkaar in contact te brengen. Imagine with Orange is openbaar toegankelijk, zodat iedereen ideeën kan voorstellen met betrekking tot een bepaald topic. Iedereen kan reageren, het idee verder uitwerken en stemmen. De bedenkers van de populairste ideeën worden uitgenodigd in Parijs, om deel te nemen aan een brainstorm-sessie met diverse Orange-experten van de groep. Het eerste innovatie-topic van Orange Belgium, dat tot 11 juni loopt, gaat over inteligente beveiligingsoplossingen voor thuis. Hoe kunnen nieuwe technologieën, mobiele applicaties, drones, platformen, slimme objecten, Big Data en virtual reality van een huis een veilige haven maken? Meer info: http://www.orange.be.