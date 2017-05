woensdag 17 mei 2017

Orange past business-tariefplannen aan

Op 15 juni 2017 treedt de roaming-regeling van de Europese Unie ook voor bedrijven in werking. Vanaf dan bellen, SMS'en en surfen reizende EU-inwoners zonder extra kosten in de 28 landen van de Europese Unie. Dat geldt ook voor Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Anticiperend hierop past Orange op 11 juni al zijn business-tariefplannen aan. Orange schaft de roaming-kosten niet enkel af voor de Europese Unie, maar eveneens voor acht bijkomende regio's, met name Monaco, Sint-Barth, Vaticaanstad, San Marino, Noord-Cyprus, Jersey, Isle of Man en Guernsey. De gebruikers van Shape Basic, Plus en Ultimate krijgen bovendien tot 100% extra mobiel datavolume en ongelimiteerde belminuten en SMS'en. Zakenlui die veel reizen kunnen kiezen voor een gespecialiseerde Shape Traveller-formule. Die bevat 3.000 belminuten, onbeperkte SMS'en (internationaal en bij roaming) en 3 GB mobiele data geldig in de hele Europese Unie en in twintig andere populaire zakenbestemmingen (Rusland, Zuid-Afrika, Indië, de VS, Zwitserland, ...). Tevens inbegrepen zijn een Surf Extra Card voor tablet en iCoyote. Vanaf 11 juni 2017 biedt Orange die reizigers ook drie extra roaming-opties aan: Traveller, Traveller Data en World Traveller. Meer info: http://www.orange.be.