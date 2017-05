dinsdag 30 mei 2017

Volvo Car Gent start met productie hybride model

Op 15 mei j.l. is de eerste Volvo V60 Twin Engine van de band gereden in Volvo Car Gent. Voor de Gentse assemblagefabriek luidde een en ander de start in van de productie van hybride varianten. Dit voorjaar nam Volvo Car Gent de productie over van de Volvo V60. In de fabriek van Göteborg was er nood aan capaciteit voor de productie van de nieuwe modellen op het SPA (Scalable Platfrom Architecure)-platform, met name de Volvo XC90, S90 en V90 en, sinds kort, ook de nieuwe Volvo XC60. Volvo Car Gent neemt de Volvo V60 over tot het huidige model wordt vervangen. Op jaarbasis gaat het om volumes tussen 20.000 en 30.000 auto's. De Volvo V60 bestaat ook in een "Twin Engine"-uitvoering - een model met een verbrandingsmotor (diesel) en een elektromotor. Volvo Car Gent is bijgevolg de eerste Belgische autoconstructeur met een hybride variant in het gamma. Voor bouwt men in Gent voortaan ook de V60 in CNG-uitvoering, de zogenaamde Bi-Fuel-versie. Meer info: 02/482.51.11 of http://www.volvocars.com.