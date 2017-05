vrijdag 26 mei 2017

B4PLASTICS maakt 3D-printen met kunststof circulair

Het jonge technologiebedrijf B4PLASTICS B.V.B.A. (Eisden), dat eco-plastics tot exclusieve producten ontwikkelt, ontwerpt en verdeelt, maakt, samen met zijn ontwikkelingspartner Trideus B.V.B.A. (Ham), 3D-printen met kunststof circulair. COMPOST3D® slaat als eerste 3D-filament ter wereld de brug tussen het ontwerpen en het composteren van 3D-objecten via zijn unieke materiaaleigenschappen en de bijhorende smartphone app. COMPOST3D® is aldus het eerste plastic product ooit dat numeriek inzicht geeft in zijn end-of-life situatie, afhankelijk van het gebruik en het ontwerp, nog voor het product in gebruik wordt genomen. COMPOST3D®, dat gezamenlijk door B4PLASTICS en Trideus werd ontwikkeld, is biogebaseerd, bio-afbreekbaar en recycleerbaar. Om eco-design toe te staan, werd van meetaf "intelligence" toegevoegd, met name "design for composting". De begeleidende COMPOST3D®-app voor Android- en iOS-gebruikers berekent per uniek print-object en printer de tijd die nodig is voor de mineralisatie van het project in de eigen compostbak. Deze informatie kan worden uitgelezen op smartphone nog voor de print-opdracht werd uitgevoerd. Dankzij de app maakt COMPOST3D® het bijvoorbeeld mogelijk om producten zo te ontwerpen dat ze naar wens composteerbaar worden. Het product kan vanzelfsprekend 100% worden gerecycleerd, maar voegt de mogelijkheid tot thuiscompostering toe. De snelheid van compostering kan daarbij door de voorspellende app worden ingericht. Meer info: 089/46.84.69 of http://www.bioplastics.be.