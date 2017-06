woensdag 14 juni 2017

ENGIE neemt Europese divisie Sungevity International over

ENGIE neemt de Europese activiteiten van Sungevity International van het overstag gegane Solar Spectrum Holdings LLC (Oakland, Californië) voor een niet gepreciseerd bedrag over. Als gevolg van de overname stappen negentig medewerkers naar de ENGIE Groep over.

De overgenomen divisie spitst zich toe op het leveren en installeren van zonne-energie oplossingen voor particulieren en kleine ondernemingen in Europa. Het bedrijf is actief in België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

ENGIE Electrabel startte vorig zomer een samenwerking met Sungevity International op met de lancering van het innovatie zonne-energie aanbod "zonder zorgen" op de Belgische residentiële markt. Ook in Nederland werken beide partijen sinds kort samen.

Meer info: http://www.engie.com.