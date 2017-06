Fosbury & Sons creëert 250 werkplekken in Antwerpse WATT-toren

Het Antwerpse Fosbury & Sons, dat de werkende mens tools aanreikt om zijn werk/privé-balans in evenwicht te houden, investeert samen met projectontwikkelaar L.I.F.E. N.V., voluit Living In Funky Environments, 6 miljoen euro in 250 nieuwe werkplekken in de Antwerpse WATT-toren, zeg maar de voormalige...