woensdag 21 juni 2017

Hoe lang duurt tijdelijke tewerkstelling?

Recente mediaberichten meldden dat sommige werknemers jarenlang aan het werk kunnen worden gezet via opeenvolgende dagcontracten. Zo hebben zij in de praktijk een dagelijkse vaste job, maar omwille van de werkonzekerheid is er een groot ongenoegen over deze situatie. De werknemer kan als het ware vrijdag huiswaarts keren en maandag niet meer te hoeven terugkomen, of althans niet weten hoe lang er voor hem nog werk zal zijn.

Uitzendarbeid houdt in dat er een mogelijkheid is om flexibel in te spelen op de veranderende noden binnen uw onderneming. Neemt een vaste werknemer plots ontslag? Heeft u meer werk en dus meer werknemers nodig? Dan kan u een beroep doen op een uitzendkantoor dat iemand stuurt die tijdelijk bij u komt werken. In principe is het niet mogelijk om opeenvolgende contracten van bepaalde duur te sluiten, tenzij aan zeer strikte voorwaarden wordt voldaan. Dat kan echter opgelost worden met opeenvolgende dag- of weekcontracten, zolang u kunt aantonen dat er in uw onderneming een noodzaak aan is.

De wet op de uitzendarbeid voorziet in een strikt en duidelijk juridisch kader, onder andere om de uitzendkracht te beschermen. Zo is uitzendarbeid slechts mogelijk in bepaalde situaties. Ten eerste kan men een beroep doen op een uitzendkantoor naar aanleiding van het vertrek van een vaste werknemer, vervolgens bij een tijdelijke vermeerdering van werk en, ten slotte, voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk.

Enkele jaren terug is daar het motief “instroom” bijgekomen. U kan een nieuwe werknemer aanwerven voor een korte periode om na te gaan of deze het werk goed zal uitvoeren en op de werkvloer past. Dat kan u tot driemaal toe doen, waarna u een van de kandidaten vast kan aanwerven.

Uitzendarbeid blijkt zo een uitzonderingsregime te zijn voor tijdelijke omstandigheden, waarin u het hoofd moet bieden aan meer werk of minder beschikbare werknemers. Zolang u die noodzaak kan aantonen, zijn uitzendarbeid en eventueel het gebruik van opeenvolgende dagcontracten mogelijk. Gebruikt u uitzendarbeid om ontslagkosten te vermijden, dan misbruikt u het systeem.