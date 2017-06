woensdag 21 juni 2017

Top 3-redenen waarom bedrijf geen onderzoek naar klanten verricht

Met de snelle start van het tweede kwartaal, blikken we even terug naar de eerste drie maanden van 2017. Met iets meer dan 27.000 starters en met meer dan 2.000 falingen in België gaan we iets dieper in op het controleren van de financiële gezondheid van het B2B-klantenportfolio en zijn voornaamste redenen waarom er geen controle gedaan wordt. Zo blijkt dat vele (kleinere) KMO’s nog steeds niet (voldoende) “investeren” in een oplossing om hun klanten op te volgen. Hieronder vindt u de meeste gebruikelijke redenen of vergissingen die gebeuren. Helaas, maar wel waarheidsgetrouw, zal men begrijpen waarom.

Grote bedrijven hebben toch een minimale kans tot faling, zo redeneert men. Zij hebben toch voldoende klanten? Zij werken toch met zeer deskundige mensen om zeker te zijn dat het bedrijf continu draait? Niets blijkt minder waar. Denk maar even terug aan Kodak, Sheraton België, Optima, BHS, … Elk bedrijf heeft een kans op falen. Een andere cruciale factor is de groepsstructuur. Bij grotere bedrijven bestaat de kans dat er een (grotere) groepsstructuur aanwezig is. Het kan dus perfect zijn dat men zaken doet met een dochteronderneming in moeilijkheden. Als de moedermaatschappij beslist om bepaalde zaken stop te zetten, dan zit men in moeilijkheden. Is het daarom niet belangrijk om zicht te hebben op het volledige beeld?

Altijd op tijd betaald

Elke relatie bestaat uit vertrouwen, wordt wel al eens gezegd. Ook in de bedrijfswereld. Als een klant steeds op tijd betaalt, waarom zou hij dat niet blijven doen? Een kredietcontrole uitvoeren heeft niet als doel het schaden van dat vertrouwen, maar het beschermen van de eigen onderneming.

Als u een bedrijf heeft opgebouwd vanaf dag 1 en als er niet voldoende cash voorhanden is, des te belangrijker om een controle uit te voeren. Een niet-betaling van een van de betere klanten, kan de werking van uw bedrijf “aantasten”.

Bestuurders met de nodige ervaring

Ook een vaak voorkomende vergissing: “Ik heb de directeur ontmoet. Hij is iemand met veel ervaring in de bedrijfswereld en een groot zakelijk inzicht”. Hoe mooi het ook klinkt en hoe erg dat het ook moet gezegd worden: in de bedrijfswereld kan je niet uitgaan van blind vertrouwen. Sommige bedrijfsleiders kunnen knap ogen, rijden rond met een grote mooie wagen, hebben mooie praatjes en maken graag het mooie weer. Maar zij kunnen ook vele zaken verbergen. Misschien hebben ze een reeks aan gefaalde bedrijven op hun naam? Mocht dat zo zijn, is het dan niet belangrijk voor u om dit te weten?

Handelsinformatie gebruiken is een eerste stap in de goede en de financiële gezonde richting.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Creditsafe Belgium N.V. (Brussel)).

Meer info: 02/481.88.60 of www.creditsafe.be.