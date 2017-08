donderdag 3 augustus 2017

June Energy maakt automatisch wisselen energieleverancier mogelijk

Start-up Smart Utility N.V. (Antwerpen), bedrijvig onder de merknaam June Energy, ontwikkelde een unieke technologie die het energieverbruik permanent meet en consumenten automatisch en zonder rompslomp naar de meest voordelige energieleverancier laat overstappen. Inmiddels installeerden al ruim achthonderd gebruikers hun meterlezer. Die meters sturen dagelijks het gas- en elektriciteitsverbruik door naar het digitaal platform van June Energy. De start-up monitort gelijktijdig 24/7 de energieprijzen en de speciale deals en promoties. De door June Energy ontwikkelde algoritmes matchen voortdurend het gebruik van hun klanten met de energieprijzen. Ze bieden hen de kans automatisch naar de meest voordelige leverancier over te stappen. Niet één keer per jaar, maar telkens als dat goedkoper blijkt. Uit analyses van June Energy en de VREG blijkt dat het automatisch switchen van leverancier voor een besparing van meer dan 250 euro op jaarbasis zorgt. Ambitie van June Energy is snel naar 5.000 gebruikers door te storen. De technologie - de gateway in de leefkamer en de meterlezers voor gas en elektriciteit - is bijzonder makkelijk in installatie en gebruik. De overstap naar de meest volledige leverancier wordt telkens vollediig door June Energy afgewikkeld. Naast een waarborg voor de toestellen, betalen gebruikers momenteel 4,99 euro per maand, met een besparingsgarantie bovenop. Meer info: http://www.june.energy

