maandag 17 juli 2017

Threat hunting nog in de kinderschoenen

Het actief opsporen van cyber-dreigingen (threat hunting) begint langzaam maar zeker uit te groeien tot een vast onderdeel van de beveiligingsstrategie van grotere ondernemingen en organisaties die in het verleden door cyber-aanvallen zijn getroffen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van SANS. De resultaten geven echter ook aan dat de jacht op cyber-dreigingen nog in de kinderschoenen staat en in sterke mate op menselijke intuïtie is gebaseerd.