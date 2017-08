OCTA+ verwerft meerderheidsbelang in Blue Corner

Multi-energiespecialist OCTA+ Group N.V. (Vilvoorde) zet zijn eerste stappen in de elektromobiliteit door een meerderheidsbelang in Blue Corner N.V. (Antwerpen) te nemen. Blue Corner biedt oplossingen aan voor het opladen van elektrische voertuigen. Familiebedrijf OCTA+ is actief als leverancier ...