woensdag 26 juli 2017

Eén op zes werknemers kan loonpakket flexibel invullen

De flexibele samenstelling van een loonpakket, ook wel gekend als een cafetariaplan, is een erg populair voordeel bij Belgische werknemers. Dat blijkt uit recent studiewerk van HR-dienstverlener Securex. Daaruit blijkt dat 71% van de werknemers zijn loonpakket flexibel wil kunnen samenstellen op basis van zijn eigen behoeften. Vooral omtrent de bedrijfswagen, het extra-legaal verlof en de bonus willen werknemers meer flexibiliteit. Meer dan één op zes Belgische werknemers (17%) heeft vandaag die mogelijkheid al. Eén of vier werknemers onder 30 jaar, ten slotte, beschikt al over een flexibel pakket. Bij kaderleden stijgt dit zelfs tot bijna één op drie.

Een cafetariaplan is een initiatief waarbij een werkgever het loonpakket van zijn werknemers deels zelf laat invullen op basis van eigen noden en voorkeuren. Veel werknemers zijn vragende partij voor een cafetariaplan. Maar liefst drie op vier Belgische werknemers wil zijn loonpakket flexibel samenstellen. Ze willen vooral meer persoonlijke keuzes kunnen maken rond hun bonus (39%), het extra-legaal verlof (41%) en de bedrijfswagen (41%). De helft wil zijn bedrijfswagen zelfs inruilen voor een wagen van een lagere categorie.

De studie toont voorts aan dat:

Twee op vijf werknemers (41%) hun extra-legaal verlof willen inruilen. Opvallend is het grote verschil met statutaire werknemers: waar in een private onderneming en bij contractuelen bij de overheid zo’n 38% van de werknemers zijn extra verlof wil inruilen, loopt dit bij statutaire werknemers bij de overheid op tot maar liefst één op twee.

39% van de Belgische werknemers zijn bonus wil inruilen. Bij de overheid is slechts 45% hiertoe bereid (versus 37% in de privé). De voorkeur gaat hierbij uit naar cash (90% bij de statutairen versus 82% bij de contractuelen en in de privé-sector).

38% bereid is een deel van zijn bruto-loon in te ruilen. Ook hier vooral werknemers bij de overheid (41% vs 36%).

Inspelen op werknemersvraag

Vele werkgevers hebben oor naar de verzuchtingen van hun werknemers en bieden een cafetariaplan voor een flexibele verloning aan. Vandaag mag al één op zes (17%) werknemers zijn loonpakket flexibel invullen. Werknemers bij de overheid krijgen de mogelijkheid even vaak aangeboden als werknemers in de private sector.

Er zijn wel grote verschillen in flexibiliteit tussen de verschillende profielen:

Een kwart van de werknemers onder de 30 jaar mag zijn loonpakket zelf samenstellen. Bij 50+’ers daalt dit tot 12%.

Bijna één op drie kaderleden mag zijn loonpakket flexibel samenstellen. Bij bedienden en arbeiders is dat slechts 15%.

Mannen krijgen vaker dan vrouwen de mogelijkheid aangeboden (20% versus 13%).

Hooggeschoolden mogen vaker dan laaggeschoolden hun loonpakket flexibel samenstellen (20% versus 13%).

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Securex).

Meer info: www.securex.be.