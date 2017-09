donderdag 31 augustus 2017

Etex neemt meerderheidsbelang in Spaanse producent van gipsproducten

Bouwmaterialengroep Etex N.V. (Brussel) heeft met Coemac (Madrid) een akkoord bereikt om meerderheidsaandeelhouder te worden van Pladur (Madrid), een Spaanse producent van gipsproducten. Pladur is een joint-venture tussen Etex (40,69%) en sectorgenoot Coemac (59,31%). Laatstgenoemde verkoopt thans 35% van zijn Coemac-aandelen aan Etex. Bovendien bedong Etex een optie om tegen 2020 ook de overige 24% van de aandelen te verwerven. Bedoeling is het eerste deel van de transactie nog voor het jaareinde af te ronden. Etex werd aandeelhouder van Pladur na de overname van Lafarge Gypsum in 2011. Pladur produceert gipsplaten in Valdemore (Madrid) en binnenkort ook in Gesia (Zaragoza). De sites in Beuda, Martos en Mañeu worden voornamelijk gebruikt voor het maken van gipspoeder. Het bedrijf realiseert het grootste deel van zijn omzet op de Spaanse markt. Het exporteert ook gipsplaten, metalen stutten, pleisterproducten en -mengsels en accessoires naar Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. Meer info: 02/718.12.11 of http://www.etexgroup.com.