maandag 4 september 2017

Deelnemen aan 17de editie Bizidee kan tot 13 november

Tot 13 november aanstaande kunnen ondernemingsplannen voor deelname aan de 17de editie van Bizidee worden ingediend. Een ondernemingsplan schrijven is veel makkelijker dan je denkt. Schrijf je ideeën neer en giet ze in een verhaal: de missie en visie van jouw project, het waarom. Alle begin is moeilijk. Daarom biedt Bizidee gratis templates aan die je helpen met de opbouw van jouw ondernemingsplan.

Weet dat er momenten zijn waarop je het ondernemingsplan kan laten nachecken door experts of ondernemers die hier dagdagelijks mee bezig zijn. Bizidee organiseert gratis adviesgesprekken tijdens de Nacht van de Inspiratie: 21 september (Gent) en 19 oktober (Antwerpen). Zo heb je nog voldoende tijd om jouw ondernemingsplan af te werken en jouw kandidatuur voor de deadline van 13 november in te dienen. Check de voorwaarden op Bizidee.be.

Hou het kort en krachtig! Beter zes sterke dan dertig middelmatige pagina’s. En bovendien. Het mooie aan het schrijven is dat het niet van de eerste keer juist moet zijn.

Bizidee is een initiatief ter bevordering van de ondernemingszin bij pre-starters, gesteund door de Vlaamse overheid, in opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen in het kader van meer en sterker ondernemerschap.