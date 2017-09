donderdag 14 september 2017

Steven Van Hoorebeke in raad van bestuur Unbox

Steven Van Hoorebeke, ceo van SD Worx Group, stapt in de raad van bestuur van het prille HR-bedrijf Unbox N.V. (Brussel). Dat gebeurde nadat SD Worx als vierde aandeelhouder - naast BNP Paribas Fortis, USG People en Brandhome group - tot de kapitaalstructuur toetrad.

Voorzitter van de raad van bestuur is Bert Van Rompaey (chro BNP Paribas Fortis). Andere bestuurders zijn Christophe Petit (country director USG People) en Erik Saelens (ceo Brandhome group). Secretaris van de raad van bestuur is Lewis Carrafiello. In de nabije toekomst neemt Roeland Van Dessel als onafhankelijk bestuurder een zitje in.