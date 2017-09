woensdag 20 september 2017

Meer leerlingen kiezen voor duaal leren in chemiesector

Een veertigtal leerlingen gingen deze maand van start met een opleiding duaal leren in de studierichting Chemische Procestechnieken. Dat zijn er zowat de helft meer dan vorig jaar. Het is pas het tweede schooljaar dat deze praktijkgerichte onderwijsvorm, waarbij een belangrijk deel van de opleiding in een bedrijf plaats vindt, in Vlaanderen wordt aangeboden. Aan het proefproject in de chemiesector nemen dit jaar vier scholen en twintig ondernemingen deel. Ook dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar.