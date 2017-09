Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, en Jan Vander Stichele, voorzitter FEVIA Vlaanderen, ondertekenen een mini-EBO

donderdag 21 september 2017

Vlaanderen lanceert EFES-proefproject Tweede mini-EBO moet voedings-KMO’s tot energiebesparing aanzetten

Na Horeca Vlaanderen sloot Vlaanderen een tweede mini-EBO (Energie Beleids Overeenkomst) met FEVIA Vlaanderen, de Vlaamse Federatie van de Voedingsindustrie. Een dergelijk akkoord verkeert momenteel in voorbereiding met technologiefederatie Agoria. Bedoeling is KMO’s in de voedingsindustrie tot een hogere energie-efficiëntie aan te zetten. Omdat energiebeheer en -management niet echt tot de kerntaken van de kleine en middelgrote ondernemingen horen, stelt FEVIA Vlaanderen in het licht van het EFES-proefproject een ontzorger ter beschikking. Ambitie is driehonderd KMO’s voor het tweejarig project te werven, waarvan er uiteindelijk minimum vijftig effectief energiebesparende maatregelen moeten gaan doorvoeren.