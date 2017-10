woensdag 4 oktober 2017

3Gtms benoemt Chris van der Harst tot managing director EMEA

3Gtms, Inc. (Shelton, Connecticut), leverancier van Tier 1 transportbeheer-software (TMS), heeft Chris van der Harst tot managing director EMEA benoemd. In die positie stuurt hij de buitenlandse activiteiten van het bedrijf aan vanuit het EMEA-hoofdkantoor in Utrecht. Van der Harst heeft dertig jaar ervaring met voorraadketens, waarvan twintig jaar internationaal. Zo was hij managing director EMEA bij Kinaxis en bekleedde hij daarvoor vergelijkbare functies bij Descartes, G-Log en Kewill (nu BluJay).