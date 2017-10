donderdag 5 oktober 2017

BOGE ontwikkelt C-compressorserie verder

BOGE Kompressoren (Bielefeld) ontwikkelt een nieuwe oliegesmeerde schroefcompressor in de vermogenscategorie tot 22 kW, verkrijgbaar zowel voor montage als zonder ketel en met een optionele gemonteerde persluchtdroger. Onderhoudsvriendelijkheid, geluidsreductie en efficiëntie staan centraal bij de verdere ontwikkelingen, die voor de hele C-serie gelden. Onderdeel daarvan is ook een nieuw, qua vermogen geoptimaliseerd compressorblok voor het vermogensbereik van 7,5 tot 11 kW. In 2018 moet de introductie van de nieuwe C-2-serie zijn afgerond. Om de werking van het systeem te verbeteren en aan de steeds hogere eisen qua efficiëntie te voldoen, schakelt BOGE bij de frequentiegeregelde C-2-schroefcompressoren om van riemaandrijving naar directe aandrijving. Om verdere energiebesparingen te realiseren, biedt het bedrijf optioneel een frequentiegeregelde ventilator en IE4-motoren. Meer info: 02/332.29.70 of http://www.boge.com.

