vrijdag 27 oktober 2017

CleanLease vernieuwt wagenpark

CleanLease N.V. (Oedelem), marktleider in België en Nederland in textielverzorging en de bijhorende logistieke activiteiten voor de ziekenhuizen, de zorgsector en de vakantieparken, vernieuwt zijn wagenpark. CleanLease, dat vijf vestigingen in België en zeven in Nederland telt, telt een 1.500 medewerkers. Het bedrijf baat een vloot in eigen beheer uit, met 80 chauffeurs in België en 120 in Nederland. Vanuit de centrale planning worden respectievelijk 50 en 75 vrachtwagens aangestuurd. Om zijn logistieke processen optimaal te laten verlopen en de transportkosten zo laag mogelijk te houden, gebruikt CleanLease een route-optimalisatiesysteem. CleanLease bestelde tien nieuwe Volvo Trucks, waarvan de eerste onlangs zijn geleverd. Het zijn zeven FL's van 12 ton met een opbouw van 9 meter lang en drie FE's van 19 ton met aanhangwagen. Het gaat deels om een vervanging, deels om een uitbreiding van de vloot. De bestelling liep over Volvo Trucks-dealer Derma Trucks in Brugge. Meer info: 050/89.93.93 of http://www.cleanlease.be.

+ FOTO