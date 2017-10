maandag 30 oktober 2017

Belron stapt in markt woningherstellingen via overname in Frankrijk

D'Ieteren-dochter Belron, wereldwijd marktleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing, neemt 80% van de aandelen van de Maisoning-groep over. Maisoning is een Franse onderneming die diensten levert op vlak van woningherstellingen (reparatie, renovatie en noodherstellingen) aan zowel B2C- als B2B-klanten. Belron zal samen werken met de groep Prunay (Louveciennes) die Maisoning integraal controleerde en 20% van de aandelen behoudt, om de activiteiten verder te ontwikkelen. De in 1976 opgerichte Maisoning-groep herstelt met nagenoeg 400 medewerkers woningen over het hele Franse grondgebied. Vorig jaar boekte het bedrijf een omzet van ruim 40 miljoen euro. Met de overname boort Belron de Europese markt van de herstellingsdiensten voor woningen aan. Een en ander kadert in de diversificatiestrategie van het bedrijf. D'Ieteren zet intussen zijn zoektocht naar een minderheidspartner voor Belron onverkort door. Meer info: 02/536.54.39 of http://www.dieteren.com.