dinsdag 7 november 2017

Sales-trio verwerft eigendom over draad- en kabeldistributeur Smans

Norbert Smans, oprichter van Smans N.V. (Turnhout) in de jaren '70, draagt zijn bedrijf over aan zijn sales-ploeg, bestaande uit Jan Van Lieshout, Nick Janssens en Aad Vermaat. Smans is gespecialiseerd in het aanbieden en ondersteunen van totaaloplossingen ten behoeve van SMT Assembly en Cable & Wire Porcessing. Meer info: 014/42.44.01 of http://www.smans.com.

