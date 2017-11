dinsdag 7 november 2017

Bedrijven ontberen vaak digitale werkplekstrategie Nieuwe en innovatieve technologieën nochtans niet te stuiten

Flexibele werkstijlen zijn aan een steile opgang toe. Ondanks de waarde van de nieuwe collaboration tools, blijft de traditionele technologie van samenwerken een aanzienlijke waarde behouden. Het lijdt weinig twijfel evenwel dat de nieuwe en innovatieve technologieën hun stek in de werkplek van de toekomst zullen afdwingen. Merkwaardig is evenwel dat de meeste organisaties - zelfs ook grotere - niet echt een omvattende digitale werkplekstrategie hebben. Dat zijn de krachtlijnen uit recent Europees onderzoek van Dimension Data.

In de komende twee jaar zal het aandeel van grote bedrijven die flexibel werken ondersteunen in de Europese Unie met meer dan 40% aangroeien. Nagenoeg de helft van de Europese organisaties (49%) stelt dat ze in die tijdsspanne medewerkers zullen hebben die voltijds thuis werken. Driekwart (76%) meent dat ze tegen dan medewerkers zullen hebben die deeltijds vanuit hun thuisomgeving zullen werken.

Bij 40% van de Europese bedrijven hebben de afdelingsverantwoordelijken een bepalende rol in het uittekenen van de werkplekstrategie. Nog eens 39% stelt dat, naast de belangrijke input van de verantwoordelijken, IT aan het stuur zit. In de meeste organisaties (70%) is het inderdaad IT die de werkplektechnologie ten uitvoer brengt, weliswaar met een aanzienlijke inbreng van de afdelingsverantwoordelijken. Kortom, het uittekenen en implementeren van een digitale werkplekstrategie is het resultaat van een collaboratieve inspanning.

Bijna één Europese organisatie op twee weet dat de traditionele conferentietechnologie de bedrijfsprocessen aanzienlijk heeft verbeterd. Amper een kwart (26%) meent dat hetzelfde geldt voor enterprise social software. Dat wijst erop dat traditionele samenwerkingstechnologie erg waardevol blijft, ondanks de opkomst van nieuwe collaboration tools.

Zestig procent van de grote Europese organisaties ontberen een formele en omvattende strategie over hoe werkplektechnologie uit te rollen of een plan om er baat uit te halen. Veel organisaties hebben evenwel bepaalde aspecten hiervan in de praktijk omgezet.

Meer dan 70% van de Europese organisaties hebben nood aan de ondersteuning van externe partners bij het plannen, ontwerpen en uitrollen van een werkplektechnologie. Eén derde heeft behoefte aan behoorlijk wat steun. Bij een ander derde zijn het de third-party partners die een centrale rol opnemen.

Meer dan 20% van de Europese bedrijven meent dat werkplekanalyse-tools, augmented reality tools en micro-learning/learning binnen het jaar een rol binnen de kantooromgeving zullen afdwingen. De overgrote meerderheid stelt onomwonden binnen het jaar in nieuwe en innovatieve technologieën te zullen investeren.

Tot slot stipt de helft van de Europese oganisaties aan dat het beheer en het kapitaliseren op het sterk groeiend aantal mobiele apparaten binnen bedrijfsomgeving een belangrijke “driver” is voor de digitale werkplektechnologie. 42% geven onomwonden aan dat mobiele apparaten en de bijhorende applicaties de bedrijfsprocessen aanzienlijk hebben verbeterd.

Europese voorsprong

Europese organisaties hebben niettemin voorsprong ten opzichte van hun concurrenten elders in de wereld als het aankomt op het bewerkstelligen van werkstijlwijzigingen bij de medewerkers en het gebruik van werkplektechnologie om de operationele en financiële efficiëntie op te voeren.

Nochtans zijn er aantal gemeenschappelijke aspecten. Zo zijn het de ceo’s, cio’s en IT-directeurs die overal de wijzigingen in werkstijl aansturen. De terughoudendheid voor nieuwe werkstijlen heeft overal te maken met IT- en organisatorische aspecten, zoals compliance-eisen. Waar ook ter wereld gelden dezelfde bedrijfsdoelstellingen (meer omzet, optimalisatie bedrijfsprocessen, competitief voordeel) binnen de digitale werkplekstrategie. Cloud-diensten, ten slotte, blijven op grote ondernemingen aantrekkingskracht uitoefenen omwille van het OPEX-geöriënteerde kostenmodel.

Toch zijn wereldwijd ook enkele verschillen merkbaar. Zo blijft de voornaamste “driver” voor werkstijlveranderingen in Europa de vraag van werknemers naar meer flexibiliteit. Ook productiviteitsverhoging en het milieubeleid zijn belangrijke factoren. Daarnaast speelt het mobiliteitsaspect bij Europese bedrijven een belangrijke rol in hun werkplekstrategie. Bedrijven, ten slotte, tonen zich overal tolerant tegenover het gebruik van consumentenapplicaties op de werkplek. De voornaamste reden hiervoor is de behoefte van de werknemers om te communiceren en samen te werken met klanten en anderen buiten het bedrijf.

Groter digitaal transformatieplaatje

Europese bedrijven hebben een lichte voorsprong ten opzichte van hun tegenhangers in andere regio’s inzake hun digitale transformatiestrategie. Zo is het waarschijnlijker dat ze een gestructureerde en omvattende benadering vertonen om werkstijlveranderingen in te voeren en werkplektechnologie te implementeren. Veertig procent van de Europese bedrijven heeft een welomschreven en breed gedragen werkplekstrategie voor de hele organisatie die een breed spectrum aan diensten, tools en technologieën omspant.

Een vergelijkbaar aandeel heeft onderdelen van een strategie uitgerold die zich toespitsen op specifieke technologie-sets, zoals collaboration of mobility. Het breder strategisch plaatje voor de hele onderneming ontbreekt evenwel. Amper 5% van de Europese bedrijven verwacht binnen het jaar geen elementen van een digitale werkplekstrategie uit te rollen. Niettemin is het waarschijnlijk dat tegen 2020 alle Europese bedrijven een werkplekstrategie zullen hebben.

Mobiliteit is “key” binnen digitale werkplek

Naast de geleidelijke migratie naar de cloud, blijft mobiliteit binnen de digitale werkplek voor Europese bedrijfsleiders en cio’s belangrijker dan in de rest van de wereld. Voor de helft onder hen blijft het beheer en het “leveragen” van de sterke groeiende mobiele apparaten binnen het bedrijf van groot belang. Ruim vier bedrijven op tien (44%) stelt dat ze een eigendomsmodel van veel verschillende apparaten toestaan.

Een vergelijkbaar aandeel opteert voor het ondersteunen van toestellen die zowel eigendom van het bedrijf als van de werknemers zijn. Nagenoeg de helft van de Europese ondernemingen aanvaardt “consumerisation of IT” voor collaboratie- en productiviteits-apps. Dat is een belangrijke trend die hand in hand gaat met het ondersteunen van de apparaten op de werkvloer, die het persoonlijk bezit van de werknemers zijn.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Dimension Data Belgium N.V. (Diegem)).

