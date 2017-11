zaterdag 18 november 2017

Renault-groep introduceert autonome obstakelontwijking

De Renault-groep heeft een autonoom controlesysteem ontwikkeld dat aan moeilijke rij-omstandigheden het hoofd biedt en wegobstakels even goed kan vermijden als professionele testpiloten. Die piloten fungeerden als referentie voor deze verwezenlijking van het Renault Open Innovation Lab in Silicon Valley. Het Renault Open Innovation Lab maakt deel uit van het Labs-netwerk binnen de Alliantie en legt zich toe op het verbeteren van de veiligheid en het ontwikkelen van autonome rijtechnologie. Het nieuwe controlesysteem vult de bestaande verwezenlijkingen van de Franse constructeur aan op het gebied van rijhulpsystemen (ADAS) en veiligheidssystemen. Het is een belangrijke volgende stap in het gebruik van autonome rijtechnologieën. Meer info: 02/334.78.52 of http://www.renault.be.