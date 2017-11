vrijdag 17 november 2017

Flanders Make organiseert inspiratie-avond “Innovatie in de KMO”

Flanders Make, Innotek en Innovatiecentrum Antwerpen organiseren op maandag 27 november, in samenwerking met OMC en Agoria, in het Technologiehuis van de Kempen (Geel) een inspirerende avondsessie over innovatie en digitalisering in de KMO. Dat innovatie essentieel is voor de maakindustrie, is geen nieuws. Maar dat KMO’s hier een wezenlijke bijdrage toe leveren, wordt vaak over het hoofd gezien.