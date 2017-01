zaterdag 31 december 2016

Katoen Natie opent nieuw logistiek mega-platform in Houston

Katoen Natie N.V. (Antwerpen) heeft zijn accommodatie in Houston, meer bepaald in Baytown, uitgebreid met een nieuw logistiek platform van 225 hectaren. Op de nieuwe Houston Chambers Logistics Terminal, die tot Neptunus werd gedoopt, is momenteel 1 miljoen m² overdekte oppervlakte in aanbouw. Er wordt ook een rail yard voor 3.000 hopper cars aangelegd, die tevens als opslagmedium worden aangewend. Neptunus wordt veruit het grootste overslagcentrum van Katoen Natie in de States. De logistieke dienstverlener beschikte in Houston al over de distributieplaformen Underwood (70.000 m²), Turning Basin (140.000 m²) en Houston Polymer Terminal (470.000 m²). In de Verenigde Staten baat Katoen Natie voorts installaties uit te Orange (Texas, 100.000 m²), Baton Rouge (Louisiana, 485.000 m²), Norfolk (Virginia, 202.000 m²), Gary (Indiana, 150.000 m²), Edison (New Jersey, 110.000 m²), Pensacola (Florida, 80.000 m²) en Carson (Californië). Katoen Natie neemt steeds nadrukkelijker een sleutelrol op in de exportstromen van de (petro)chemische industrie. Dankzij de inbreng van schaliegas kan goedkoper worden geproduceerd. Dat houdt in dat de afname in Latijns-Amerika, Europa en Azië groeit. Ook in Baton Rouge (Louisiana) en Dallas (Texas) bouwt Katoen Natie nieuwe giga-platformen. Het bedrijf kocht er respectievelijk 48 hectaren en 60 hectaren bedrijfsterreinen aan, waarop 250.000 m² en 200.000 m² overdekte magazijnen zullen worden opgetrokken. Katoen Natie zette in 1997 zijn eerste stappen binnen de Verenigde Staten toen het Interpak Terminals, Inc. aankocht. Dat had vestigingen in Houston (Texas) en Edison (New Jersey). In totaal heeft de logistieke dienstverlener in de VS voor 448 miljoen USD (429 miljoen euro) investeringen op de plank. Eens die gerealiseerd zal het bedrijf er in totaal 802 miljoen USD hebben geïnvesteerd. Meer info: 03/221.68.11 of http://www.katoennatie.com.