Garage Kenis bouwt vierde vestiging

Na vestigingen in Turnhout, Herentals en Gent plant Garage Kenis N.V. (Turnhout) de inrichting van een nieuwe Renault & Dacia-garage in Mol. Tegen het autosalon in januari 2017 zal het nieuwe filiaal de deuren openen. De nieuwe vestiging komt er aan de Nijverheidsstraat 18 in Mol, meer bepaald in...