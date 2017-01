woensdag 18 januari 2017

Ford schakelt versnelling hoger op EV-vlak

Ford gaf details vrij van zeven van de dertien nieuwe elektrisch aangedreven voetuigen (EV) die het in de komende vijf jaar wereldwijd wil introduceren. Daaronder hybride uitvoeringen van de F-150 pick-up en Mustang in de VS, een plug-in hybride Transit Custom in Europa en een volelektrische SUV met een verwachte autonomie van 480 kilometer. De autoconstructeur kondigt voorts een investering van 700 miljoen USD (665 miljoen euro) aan in zijn assemblage-eenheid van Flat Rock in Michigan in een fabriek die high-tech autonoom rijdende en elektrische auto's zal produceren, naast de Mustang en Lincoln Continental. Het initiatief maakt deel uit van een totaal investeringsprogramma van 4,5 miljard USD (4,3 miljard euro) in elektrische voertuigen tussen nu en 2020. Meer info: 02/482.20.00 of http://www.nl.ford.be.