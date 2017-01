woensdag 11 januari 2017

Aanwervings-incentive vervangt Activa vanaf 2017

De Vlaamse regering heeft de Activa-maatregel per 1 januari 2017 afgeschaft. De maatregel houdt een vermindering van sociale bijdragen in en vaak ook een werkuitkering ingeval van tewerkstelling van langdurig werkzoekenden. De aanwervings-incentive neemt de plaats van de Activa-maatregel in.

Werkgevers die momenteel iemand in dienst hebben met een geldige werkkaart, kunnen het voordeel dat erop vermeld staat nog uitputten. Het gaat dan meestal om een RSZ-vermindering gedurende een bepaald aantal kwartalen en eventueel ook een werkuitkering gedurende een bepaald aantal maanden. De RSZ-vermindering zorgt voor minder hoge RSZ-facturen, terwijl de werkuitkering tot gevolg heeft dat de werkgever een stuk van het netto-loon niet moet betalen. De werknemer krijgt het ontbrekende deel dan door zijn uitbetalingsinstellingen uitbetaald.

De lopende voordelen kunnen nog tot twee jaar volledig worden uitgeput, maar wel uiterlijk tot 31 december 2018. Bepaalde voordelen gaven recht op een RSZ-vermindering van 21 kwartalen en een werkuitkering van 30 maanden. Het is duidelijk dat werkgevers die net zo’n werknemer hebben aangeworven, een deel van het voordeel verloren zien gaan.

Twee specifieke Activa-maatregelen, Activa Start voor laaggeschoolde jonge werkzoekenden, en Activa verminderd arbeidsgeschikt, voor werknemers met een arbeidsbeperking, werden al op 1 juli 2016 afgeschaft.

Op 2 december j.l. werd overigens ook beslist om het Activa PVP-plan af te schaffen. Deze specifieke Activa richt zich op de lokale besturen. Zij kunnen langdurig werklozen aanwerven ter ondersteuning van hun eigen veiligheidsbeleid en ontvangen dan een RSZ-vermindering en soms ook een werkuitkering.

In de andere regio’s zijn er ook plannen om de Activa’s af te schaffen. In Wallonië zou dat ten vroegste in juli 2017 zijn. Werft u een werknemer aan na 1 januari 2017 die recht had op een werkkaart en die in een van de andere regio’s woont? Dan kan hij deze werkkaart best nog gaan aanvragen in het plaatselijk FOREM- of Actiris-kantoor. De werkuitkering kan dan nog worden toegepast omdat de regio van de woonplaats van de werknemer bevoegd is over dit onderdeel van het werkgelegenheidsbeleid.

De nieuwe aanwervings-incentive moet werkgevers over de streep trekken om langdurig werkzoekenden aan te werven wanneer het Activa-plan uitdooft. Het gaat om de leeftijdsgroep 25- tot 55-jarigen, die bovendien langdurig werkzoekend waren op het moment van hun aanwerving. Langdurig werkzoekend ben je vanaf 24 maanden inschrijving bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. In plaats van een RSZ-vermindering en eventueel een werkuitkering, zal het gaan om een premie. Deze premie zal worden uitbetaald aan de werkgever op twee momenten: drie maanden na de start van het contract en nog eens na een jaar als de werknemer nog steeds in dienst is. De eerste tussenkomt zou 1.250 euro bedragen, de tweede 3.000 euro.

Voor de andere leeftijdsgroepen, -25-jarigen en +55-jarigen, werden specifieke doelgroepverminderingen uitgewerkt.