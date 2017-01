Chris Danckaerts: “Uitdaging voor Vlaanderen is het aandeel van de binnenvaart in de totale goederenstroom naar 20% op te krikken” De Vlaamse Waterweg ziet zich meteen met heel wat uitdagingen geconfronteerd ‹ ›

maandag 16 januari 2017

De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal versmelten tot De Vlaamse Waterweg “Operationeel aanbod van watergebonden terreinen in elke regio blijft een must”

Op 23 december 2016 bekrachtigde de Vlaamse regering het decreet voor de fusie van de Vlaamse Waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal N.V. (Willebroek) tot De Vlaamse Waterweg N.V. Tegen eind 2017 moet de fusie-operatie zijn afgerond. Intussen is al heel wat voorbereidend werk gebeurd. De nieuwe waterwegbeheerder krijgt alvast een behoorlijk aantal uitdagingen op de plank. Denk onder meer aan de verdere verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, de inrichting van een 50 hectaren grote zone voor watergebonden (logistieke) activiteiten en maakindustrie op de voormalige Ford-site te Genk, de voorbereidende werkzaamheden voor de Seine/Schelde-verbinding, de voortzetting van het kaaimurenprogramma en de vergroening van de binnenvaart. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart en sinds 1 december 2016 ook aangesteld als waarnemend gedelegeerd bestuurder van Waterwegen & Zeekanaal, beklemtoont alvast dat een operationeel aanbod van watergebonden terreinen in elke regio een must blijft.

De nieuwe waterwegbeheerder krijgt alvast een behoorlijk aantal uitdagingen op de plank. Zo zijn er de belangrijke grote infrastructuurprojecten die van Europese steun genieten en daardoor een strikte uitvoerings-timing vergen: de realisatie van de Seine/Schelde-verbinding en de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal zullen het Vlaamse waterwegennet nog beter ontsluiten en competitiever maken.

“We willen met onze waterwegen aan ondernemend Vlaanderen een aantrekkelijk toekomstperspectief bieden en nog meer ondernemers overtuigen om binnenvaart onderdeel van hun logistieke keten te laten uitmaken,” stelt Chris Danckaerts. “Op die manier moet het aandeel van de binnenvaart in de sector van het goederenvervoer substantieel verhogen in het belang van de bereikbaarheid van Vlaanderen. Momenteel bedraagt het aandeel van de Belgische binnenvaart in het totale goederentransport 12%. Dat aandeel willen we tegen 2030 tot 20% opkrikken. Om dat te halen kunnen we dus beter vaart zetten achter voornoemde infrastructuurprojecten,” wordt daaraan toegevoegd.

Chris Danckaerts: “Van de 62 bruggen over het Albertkanaal zijn er inmiddels 29 verhoogd en verkeren een zestal projecten in de uitvoeringsfase. Onze ambitie blijft om binnen een vijftal jaar het hele project af te ronden. Dat is ook het geval voor de verruiming van het Albertkanaal tussen Antwerpen en Wijnegem. Ook de uitvoering van het Vlaamse luik van het Seine/Schelde-project verdient de volgende jaren alle aandacht. De verder realisatie van het Sigmaplan moet dan weer het veiligheidsniveau verhogen”.

Meer dan alleen uitbouw waterweginfrastructuur

Niet alleen de uitbouw van de waterweginfrastructuur is aan de orde. De economische functie van de waterweg kan maar verder vorm krijgen als de toegankelijkheid van de waterweg voor ondernemingen wordt gefaciliteerd. De aanleg van watergebonden terreinen, met als voorbeeld het Economisch Netwerk Albertkanaal, de voortzetting van het kaaimurenprogramma en de vergroening van de binnenvaart moeten de economische slagkracht van de waterwegen versterken.

Danckaerts ziet de beperkte beschikbare ruimte voor watergebonden activiteiten in sommige regio’s als een bedreiging voor de verdere groei. Ook ondernemingen die niet vlak naast een waterweg zijn gelegen kunnen van binnenvaart gebruik maken via tussenkomst van logistieke spelers en door gemeenschappelijk gebruik van kaaimuren. Maar een operationeel aanbod van watergebonden terreinen in elke regio blijft een must.

De gedelegeerd bestuurder hoopt dat er een goede match zal ontstaan tussen de toekomstige beleidsplannen Ruimte Vlaanderen en het Mobiliteitsplan Vlaanderen die watergebonden ontwikkelingen kan stimuleren.

Fusie = krachtenbundeling

De Vlaamse Waterweg N.V. is het resultaat van een fusie waarbij Waterwegen & Zeekanaal in nv De Scheepvaart opgaat. De nieuwe vennootschap van publiek recht krijgt nagenoeg dezelfde bevoegdheden en taakstellingen als zijn twee voorgangers. Het samengaan zal belangrijke meerwaarden opleveren voor Vlaanderen en voor alle belanghebbenden.

Vlaanderen krijgt één aanspreekpunt, één waterwegbeheerder, die verantwoordelijk wordt voor een netwerk van zo’n 1.100 kilometer bevaarbare waterweg, 131 sluizen, 73 stuwen, circa 800 bruggen, bijna 200 kilometer weterweg en een investeringsbudget van 220 miljoen euro per jaar.

De fusie-entiteit zal zo’n 1.400 medewerkers tellen. De slagkracht op het terrein wordt gewaarborgd door een gespreide tewerkstelling eigen aan een sterk operationeel gerichte organisatie. De maatschappelijke zetel bevindt zich in Hasselt. De vestigingen in Willebroek, Merelbeke, Antwerpen, Brussel en Mol blijven bestaan om de vinger aan de pols van de belanghebbenden op het terrein te bewaren.

Forse trafiekgroei in het vooruitzicht

In 2015 werd 67 miljoen ton vracht over de Vlaamse waterwegen verscheept. Vorig jaar groeide dat cijfer door tot nagenoeg 70 miljoen ton. Met ongeveer 750.000 TEU haalde het containerverkeer een absoluut recordpeil. Dat containerverkeer zal ook in de toekomst verder aan belang winnen. Zo kondigde sportartikelgigant Nike in Ham, na zijn recente uitbreidingsoperatie, al een bijkomende uitbreidingsinvestering aan.

Voorts wordt op de voormalige Ford-site te Genk een 50 hectaren groot bedrijventerreinen voor watergebonden activiteiten ontwikkeld die tot een nieuwe logistieke hub moet uitgroeien. Ook in Gent en Aalst dienen zich belangrijke watergebonden ontwikkelingen aan. Bovendien zullen de dichtslibbende wegen in Vlaanderen en de groeiprognoses van het containerverkeer in de haven van Antwerpen ongetwijfeld tot gevolg hebben dat in de toekomst steeds meer lading naar de binnenvaart zal opschuiven.

“Samen met onze voogdijminister hebben we de bedoeling het momentum van de fusie-operatie niet enkel aan te wenden om De Vlaamse Waterweg in de markt te zetten, maar gelijktijdig het product binnenvaart sterker dan ooit te promoten. Vlaanderen heeft de ambitie om in de toekomst steeds meer goederen via de waterweg te vervoeren,” beklemtoont Chris Danckaerts.

Multimodaliteit versterken

De recente ministeriële beslissing om de V.Z.W. Promotie Binnenvaart Vlaanderen op te heffen kadert in het voornemen om een multimodaal promotieplatform in het leven te roepen waar bedrijven met al hun logistieke vragen en problemen terecht kunnen.

“Dergelijke één-loket functie is ongetwijfeld een goede zaak voor de bedrijven en zal de combimobiliteit versterken,” meent Danckaerts.

Hij ziet De Vlaamse Waterweg, gelet op de beschikbare expertise, als partner bij uitstek ter ondersteuning van de binnenvaartcomponent van het nieuwe platform. nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal ontplooiden voorheen al een aantal succesrijke acties ontplooiden om het gebruik van de waterweg aan te moedigen en te faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan Watersnelweg.be, de ontwikkeling van het palletvervoer en het Watertruck(+) dat Europese uitstraling kent.