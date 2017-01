maandag 16 januari 2017

Mobiliteits-panel brengt bereikbaarheid Antwerpen in beeld

Vijfhonderdtweeënveertig personen registreerden gedurende tien dagen 26.300 verplaatsingen in, van en naar Antwerpen. Samen legden zij 327.000 kilometer af, waardoor deze pendelaars het grootste multimodale test-panel in een stedelijke omgeving vormen. Ze deden dit in het kader van TransMob, een project van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit, dat onderzocht of en hoe éénbetalersystemen de mobiliteit kunnen verbeteren. De verzamelde data leveren, naast belangrijke informatie over éénbetalersystemen, ook verfrissende inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe, slimme mobiliteitsoplossingen.