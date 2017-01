donderdag 26 januari 2017

Bedrijven blijven worstelen met beveiliging gegevens in de cloud Kloof tussen beveiligingswens en praktijk

Ondanks het toenemend belang van de cloud voor de bedrijfsvoering, nemen organisaties onvoldoende governance- en beveiligingsmaatregelen om gevoelige gegevens in de cloud te beschermen. Dat blijkt uit het “Global Cloud Data Security”-onderzoek van digitale beveiligingsspecialist Gemalto. Uit het onderzoek blijkt tevens dat IT-afdelingen geen grip hebben op de helft van alle cloud-diensten en bedrijfsgegevens die in de cloud worden opgeslagen. Daarnaast versleutelen bedrijven slechts een derde van alle gevoelige data die zij in cloud-applicaties opslaan. Ook zegt meer dan de helft van alle bedrijven geen proactieve aanpak te hanteren om te waarborgen dat zij handelen in overeenstemming met de privacy- en beveiligingsregelgeving voor data in cloud-omgevingen.