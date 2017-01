dinsdag 24 januari 2017

Hyundai introduceert nieuw autonoom IONIQ-concept

Hyundai Motor kondigt de lancering van de autonome IONIQ aan. Deze wagen, met hetzelfde design als de andere modellen uit de IONIQ-reeks, is één van de weinig zelfrijdende auto’s in ontwikkeling met een verborgen LiDAR-systeem in de voorbumper in plaats van op het dak.

Bedoeling van het autonome IONIQ-concept is om de zelfrijdende systemen zo eenvoudig mogeliijk te houden. Voor de productie-auto wordt hiervoor gebruik gemaakt van de naar voor gerichte Smart Cruise Control-radar en de Lane Keeping Assist-camera’s, die met LiDAR-technologie zijn toegerust. Met behulp van het verborgen LiDAR-systeem kan de autonome IONIQ ook de exacte positie van voertuigen en voorwerpen in de nabijheid detecteren. Hyundai ontwikkelt ook zijn eigen besturingssysteem voor autonome wagens.

De constructeur voert op dit ogenblik tests uit met drie autonome IONIQ’s en twee autonome brandstofcelauto’s (model Tuscon) in het Hyundai Motor Research & Development Center te Namyang (Zuid-Korea).