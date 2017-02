maandag 13 februari 2017

Konica Minolta lanceert nieuwe lijn productieprint-systemen

Met de AccurioPress C2070-serie introduceert Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V. (Zaventem) een nieuwe lijn productieprint-systemen. Als opvolger van de bizhub PRESS C1070-serie combineert de nieuwe AccurioPress C2070-serie de gewaardeerde kwaliteiten en prestaties van de vorige modellen. Dankzij extra functionaliteiten en opties voor aanpassingen, speelt de vendor in op de individuele wensen van de klant. Bovendien biedt de nieuwe serie mogelijkheden voor de creatie van vlotte, gestroomlijnde workflows om nog meer print-service te kunnen leveren. Na de naamsverandering voor de productie afdruk-software in AccurioPro en de eerste digitale inkjet-pers van Konica Minolta, de AccurioJet KM-1, wordt de AccurioPress C2027-serie de eerste productie-print hardware die AccurioPrint en AccurioPress wordt genoemd. Voortaan worden alle professionele basisafdruksystemen verkocht onder het merk AccurioPrint, in plaats van bizhub PRO. AccurroPress vervangt voor high-end productie-printers de bizhub PRESS. Meer info: 02/717.08.64 of http://www.konicaminolta.be.