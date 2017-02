dinsdag 14 februari 2017

Voka - KvK Oost-Vlaanderen van start met project @level2work

Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen heeft de aftrap gegeven van het project @level2work. Opzet van het initiatief is om dit jaar zestig hoogopgeleide anderstaligen te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende baan op de Belgische arbeidsmarkt. Het proeftuinproject wil op die manier helpen om de vele langdurig openstaande vacatures in tal van bedrijven toch in te vullen.