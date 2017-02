vrijdag 17 februari 2017

Crossland X tweede telg in Opel’s X-familie

Strak en compact aan de buitenkant, erg ruim en veelzijdig aan de binnenkant, met trendy tweekleurige lak en een coole SUV-look: dat is de gloednieuwe Opel Crossland X in kort bestek. Dit veelzijdige, stedelijke cross-over model (CUV, Crossover Utility Vehicle) is de tweede telg in de Opel X-familie in het B-segment, waar hij zich bij de sportieve Mokka X voegt. Later dit jaar wordt ook de grotere Grandland X in de compacte klasse (C-segment) gelanceerd.

De Opel Crossland X maakte op 1 februari zijn debuut in Berlijn.