vrijdag 17 februari 2017

Joost Callens en Ann Vandenhende zijn "CSR Professionals of the Year 2016"

Time4Society V.Z.W. (Mechelen) heeft de award van "CSR Professional of the Year 2016" toegekend aan Joost Callens, ceo Durabrik, en Ann Vandenhende, CSR manager Spadel. Callens won in de categorie "KMO", Vandenhende in de categorie "Groot Bedrijf". De awards bekronen de inzet van de professionals in hun bedrijf voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (of Corporate Social Responsiblity). De prijs geniet de steun van de Vlaamse overheid. (Foto Luc Hilderson)