vrijdag 24 februari 2017

Nextel voegt netwerkoplossingen HP aan portfolio toe

Nextel N.V. (Wommelgem), integrator van ICT-, operator- en beveiligingsoplossingen, breidt zijn portfolio uit met de netwerkoplossingen van HP Enterprise. Een en ander is het gevolg van de integratie per 1 januari jongstleden van Mobile Access N.V. (Aartselaar). Dat was reeds HP Gold Partner. Logische vervolgstap voor Nextel was het partnership verder uit te breiden met de LAN- en Wireless LAN-oplossingen van HP. Nextel heeft ruime expertise in netwerkoplossingen. Zo horen ook de A-merken Extreme Networks, Aerohive en Alcatel tot het oplossingenportfolio. Meer info: 03/355.12.34 of http://www.nextel.be.

+ FOTO