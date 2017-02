Exaris Interim legt fraaie resultaten voor

Exaris Interim C.V.B.A. S.O. (Brussel), dat in februari 2007 als eerste sociaal agentschap voor de uitzendsector en coaching werd opgericht, wist in de voorbije zeven jaar 2.388 uitzendkrachten aan het werk te zetten. Daarvan zijn er driekwart twaalf maanden na hun uitzendopdracht nog steeds vast aa...