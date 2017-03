woensdag 1 maart 2017

Shortsea-trafiek in Vlaamse havens vestigt nieuw record

Shortsea shipping (SSS) blijft groeien. De tonnage van het vorige recordjaar 2015 werd in 2016 opnieuw sterk opgekrikt met 4,4 miljoen ton meer behandelde cargo. Zo blijkt uit cijfers vrijgegeven door promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen.

De shortsea-trafiek in de vier Vlaamse havens klom vorig jaar tot 149.269.482 ton (+ 3%) ten opzichte van 144.888.087 ton in 2015. Het aandeel van het shortsea-transport tegenover de globale trafiek in de Vlaamse havens bleef status-quo op 52,9%. Net als alle havens groeit ook de zee/rivier-trafiek.

Met 99.116.850 ton shortsea-lading (import en export) blijft Antwerpen de absolute motor van SSS, met een lichte verhoging van 306.379 ton ten opzichte van 2015. De haven van Gent noteerde met 18.530.315 ton shortsea-lading een forse stijging met 2.405.129 ton. Ook Zeebrugge deed het vorig jaar op shortsea-vlak goed met een groei van 1.502.120 ton tot 30.181.604 ton. De haven van Oostende veerde op tot 1.440.713 ton (+ 167.767 ton).

De globale shortsea-trafiek bestaat voor 56,4% uit importlading en 43,6% exportlading (status-quo). Alleen in Zeebrugge is de export sterker dan de import.

Het recordtonnage van bijna 150 miljoen ton in 2016 en liefst 68,6% groei sinds 1999 bevestigen ook de duurzame verankering van shortsea shipping in de Europese transportketen.

Tot slot weze aangestipt dat ook de zee/rivier-trafiek opveert. Op het Zeekanaal Brussel-Schelde werden 1.097.378 ton shortsea-goederen vervoerd (+ 75.276 ton), met het accent op importlading. Voor het Albertkanaal werd 259.111 ton genoteerd (+ 41.547 ton), vooral exportlading. De zee/rivier-schepen brengen de lading ver landinwaarts, vaak tot op een laad/losplaats dicht bij de klant.