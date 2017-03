Datacenter-faciliteiten moeten toekomstbestendig gemaakt (1)

In 2016 hadden wereldwijde macro-trends een belangrijke invloed op de datacenter-sector. Nu cloud computing nog verder geïntegreerd is in IT-activiteiten, verschuift de aandacht naar het verbeteren van de onderliggende bedrijfskritieke infrastructuur voor bedrijven die nieuwe datavolumes willen behe...