Gumption start drie nieuwe ondernemingen op

Onder de vleugels van IT-groep Gumption (Kontich), opgericht in 2012, starten drie nieuwe bedrijven hun activiteiten op. Eén van die bedrijven is valueXstream, dat zich toespitst op vraagstukken in supply chain management. ValueXstream begeleidt bedrijven bij strategische denkoefeningen, transformat...