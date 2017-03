vrijdag 31 maart 2017

Nieuw Belgisch sport & fashion-label gelanceerd

Het nieuwe Belgische sport & fashion-label "Peloton de Paris" is onlangs gelanceerd. Vooralsnog was "Peloton de Paris" enkel gekend als een unieke concept store in Mechelen die drie jaar terug zijn deuren opende. De zaak herbergt zowel een gezellige fietsbar, een winkel met accessoires en fietsen zoals van Ritte en Nichelson, alsook een atelier voor fietsherstellingen & services. Een eerste "Peloton de Paris"-outfit kwam eerder ludiek tot stand om de concept store te promoten. In het wielermilieu sloeg een en ander evenwel aan zodat de idee ontstond om een eigen cycling- en fashion-collectie te lanceren. Het nieuwe merk maakt komaf met de typische kleurencombinaties en de wielertenues met reclameboodschappen. De wielerkledinglijn focust op unieke en verfrissende designs. Naast het esthetische aspect, wordt ook rekening gehouden met het functionele aspect. De sportcollectie van "Peloton de Paris" is uit hoogtechnologische materialen vervaardigd en valt onder het segment van "performance cycling wear". Voor naast de fiets werd een leuke casual lijn ontworpen met hippe T-shirts en sweaters voor zowel mannen als vrouwen. Meer info: 015/64.48.26 of https://www.pelotondeparis.cc.