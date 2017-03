vrijdag 24 maart 2017

RisingTrack in de weer voor ATP-tornooi van Bergen

Het ATP-tornooi, het enige tornooi binnen de ATP Challenger Tour dat zich in België afspeelt, is zijn hoofdsponsor kwijtgespeeld. Om het dit jaar te laten doorgaan is de organisatie op zoek naar 400.000 euro. De helft daarvan hoopt men via RisingTrack B.V.B.A. (Brussel), gespecialiseerd in sport-crowdfunding, in een korte campagne op te halen. Voor sponsorende bedrijven werden verschillende beloningen of packs uitgewerkt. Sponsors van de halve finale en de finale krijgen behoorlijk wat visibiliteit. Het ATP-tornooi is voor jonge Belgische talenten zowat de enige mogelijkheid om op wereldniveau door te breken. Vandaar dat het tornooi elk jaar een enkele jonge, beloftevolle spelers een wild card uitreikt. Meer info: 0475/440.698 of http://www.risingtrack.com.