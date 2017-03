woensdag 29 maart 2017

Elf West-Vlaamse KMO’s stappen in pilootproject welt

Elf West-Vlaamse KMO’s stappen in het pilootproject van welt, een traject van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, dat in de komende drie jaar bedrijven zal begeleiden bij de organisatie van werkervaringsprojecten. Zo krijgen werkzoekenden die niet de juiste competenties hebben of die over te weinig werkervaring beschikken, de kans om het vertrouwen van potentiële werkgevers te winnen. In 2017 wil Voka in totaal veertig West-Vlaamse bedrijven aan welt laten deelnemen.

Met het nieuwe project welt (WerkErvarings- en LeerTrajecten) speelt de regionale werkgeversorganisatie in op het plan van de Vlaamse regering om talent beter naar de arbeidsmarkt te begeleiden. In veel jobaanbiedingen vragen bedrijven naar relevante werkervaring, wat de zoektocht voor jonge of langdurig werkzoekenden bemoeilijkt. Zo blijft heel wat talent onopgemerkt. Het concept “werkplekleren” bestaat al langer, maar Voka wil - gesteund door de overheid - een nieuw elan geven aan die bijzonder effectieve vorm van competentie-ontwikkeling.

Deelnemen aan welt is gratis maar houdt wel een engagement in: bedrijven nemen deel aan het lerend netwerk van welt, bieden een opleidingsplaats aan en maken een actieplan om hun HR-beleid verder te optimaliseren.

Instappers van het eerste uur in welt zijn Braem, Defever, Fibrocit, Mattheeuws, Westland, Cnockaert Construct, Bemepro, De Lovie, CCV en E-BO Enterprises.