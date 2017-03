donderdag 30 maart 2017

Centrum38 slaat brug tussen lokale ondernemers, instellingen en studenten

Vier ondernemers uit Sint-Truiden richten een nieuw netwerkplatform op dat een brug wil slaan tussen lokale ondernemers, lokale instellingen én studenten: Centrum38.

Stedelijke instellingen, ondernemers én jongeren zijn alle vragende partij om méér en beter lokaal te kunnen ondernemen. En toch vinden ze mekaar vaak niet. Centrum38 wil de verschillende partijen samen brengen om zo nieuwe synergieën tot stand te laten komen op een laagdrempelige manier. Hiervoor nodigen ze tien maal per jaar ondernemers, verantwoordelijken van lokale organisaties of instellingen samen met studenten uit om elkaar beter te leren kennen.

Tijdens elke samenkomst zal er een kort moment zijn om "het ijs te breken" en zal een centrale spreker een concreet onderwerp uitdiepen dat interessant is voor ondernemers uit de regio. Verder is er ook on-line een verlengstuk: via de website www.centrum38.be en via Facebook.

Het getal 38 in Centrum38 slaat op de regio met postcode 38xx. Het zijn enkel bedrijven die in deze regio hun zetel- of uitbatingsadres hebben of studenten die er wonen die lid kunnen worden van Centrum38, maar tijdens de events is iedereen welkom.

Leden krijgen meer (on-line) visibiliteit en worden gestimuleerd om elkaar te helpen. Zo worden ze onder andere automatisch toegevoegd aan een gesloten Facebook-groep waarin de gerichte vragen aan elkaar kunnen stellen. Lidmaatschap voor bedrijven bedraagt 100 euro per jaar. Daarin zit de toegang tot vier evenementen inbegrepen. Studenten betalen 60 euro lidgeld per jaar, met dezelfde voordelen.