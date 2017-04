donderdag 13 april 2017

Produkten Bielen neemt afdeling onderhoudsproducten van Ceepal Invest over

Produkten Bielen N.V. (Hasselt), opgericht in 1960, neemt de klantenportefeuille en de stock van de afdeling onderhoudsproducten over van sectorgenoot Ceepal Invest (Overpelt). Als gevolg van de overname, ziet de KMO zijn omzet met 20% aanzwellen.

Produkten Bielen is gespecialiseerd in sanitaire dispensers, de verkoop van onderhouds- en reinigingsproducten en totaalconcepten voor onderhoud en hygiëne. Het is de tweede overname voor het bedrijf in één jaar. Eerder nam het bedrijf ook al BNM Clean uit Heers over.

Ceepal, sinds eind 2016 in handen van de Duitse chemiereus Overlack AG (Mönchengladbach), is een groothandel in chemicaliën. De afdeling onderhoudsproducten was in handen van Ceepal Invest.

