(De teams onder leiding van Jens Ocksen (ceo Volkswagen Poznan) en Dennis Affeld (senior vice president Sales van MAN Truck & Bus) nemen gezamenlijk de eerste MAN TGE in ontvangst) (De eerste MAN TGE loopt van de band) ‹ ›

vrijdag 21 april 2017

Eerste MAN TGE rolt in Polen van de band

Een maand na de marktintroductie is in de nieuwe fabriek in het Poolse Wrsesnia de eerste productie- MAN TGE van de band gerold. Met de TGE begeeft de Duitse constructeur zich voor het eerst op de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen. De nieuwe productie-eenheid in Polen stelt nieuwe kwaliteitsnormen. De voertuigen worden aan een aantal kwaliteitscontroles onderworpen. De maatprecisie van de carrosserie zelf wordt tijdens de assemblage letterlijk gecontroleerd door geautomatiseerde lasers en digitale camera's op verschillende meetstations. Meer info: 02/453.01.04 of http://www.man.be.

+ 3 FOTO's

(De eerste MAN TGE wordt in de fabriek in Wrzesnia aan de laatste controles onderworpen)