maandag 17 april 2017

Coca-Cola, Colruyt en TUI grote winnaars “Best Brands 2017”

Coca-Cola (Best Product Brand), Colruyt Group (Best Corporate Brand) en TUI (Best Digital Brand) werden uitgeroepen tot winnaar van de “Best Brands 2017”-competitie.

Net als vorig jaar werden de winnaars gekozen uit drie categorieën op basis van een multi-brand- en multi-sectoronderzoek dat GfK bij 3.500 gezinnen uitvoerde.